Erzincan'da Anne Koyun Kuzusunu Korumak İçin Köpeğe Siper Oldu

Erzincan'ın Günebakan köyünde yeni doğum yapan anne koyun, köpeğe karşı kuzusunu korumak için siper oldu; anlar Adem Küçükkaya tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 08:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 08:29
Duygusal anlar Günebakan köyünde kameraya yansıdı

Erzincan'ın Günebakan köyünde yeni doğum yapan bir anne koyun, kuzusunu korumak için bir köpekle verdiği mücadeleyle izleyenleri etkiledi.

Görüntülerde, koyunun tehdit algıladığı her anda yavrusunun önüne geçerek onu köpeğe yaklaştırmadığı ve geri adım atmadığı görülüyor. O anlar Adem Küçükkaya tarafından kaydedildi.

Doğal içgüdüleriyle hareket eden anne koyunun yavrusunu koruma konusundaki kararlılığı, hayvanların yavrularına yönelik güçlü koruma içgüdüsünü bir kez daha gözler önüne serdi ve izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Kuzusunu korumak için siper olma davranışı, olayın en çarpıcı karelerini oluşturdu; anne koyunun cesareti dikkat çekici bulundu.

