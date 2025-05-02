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Adana'da 10 Kilo 150 Gram Metamfetamin Operasyonu: 6 Tutuklama

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi ve 6 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 18:00
Adana'da 10 Kilo 150 Gram Metamfetamin Operasyonu: 6 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen etkili bir uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Ekipleri Göreve Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir tırın dorsesinde detaylı bir arama yaptı. Bu aramada, narkotik dedektör köpeği kullanıldı.

Tırın dorsesindeki aramada, belirtilen miktarda metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tır sürücüsü ve uyuşturucuyla bağlantılı olduğu düşünülen 5 kişi gözaltına alındı.

Adalet Süreci Başladı

Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe yapılan inceleme sonucu tüm zanlılar tutuklandı ve adalet süreci başlamış oldu.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 6...

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

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