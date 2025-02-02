Adana'da 1000 Kaçak Elektronik Sigara Likidi Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Elektronik Sigara Likidi Operasyonu

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1000 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Şüpheli Araç Durduruldu

Polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu ve araçta yapılan detaylı incelemede bin adet elektronik sigara likidi bulundu. Bu önemli başarı, Adana'daki kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekti.

Gözaltına Alınan Şahıs

Olay sonucunda, polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı. Yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Adana'da kaçak 1000 elektronik sigara likidi ele geçirildi.