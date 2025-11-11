Eskişehirli Şehit Emre Mercan'ın Ailesine Acı Haber
Gürcistan'daki askeri uçak kazasında hayatını kaybetti
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine bildirildi.
27 yaşındaki Emre Mercan, Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen uçakta yer alıyordu. Şehadet haberi, Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına ulaştı.
Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan'a olayı iletti. Acı haberi alan yakınları kısa sürede apartmanın önüne toplandı.
Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. Olayla ilgili gelişmeler eriştiği takdirde kamuoyuna duyurulacaktır.
GÜRCİSTAN’DA DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA BULUNAN 20 PERSONELDEN BİRİSİ OLAN ESKİŞEHİRLİ HAVA UÇAK BAKIM ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN’IN AİLESİNE ŞEHİT HABERİ VERİLDİ.