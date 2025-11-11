Eskişehirli Şehit Emre Mercan'ın Ailesine Acı Haber

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 27 yaşındaki Emre Mercan'ın şehadet haberi, Eskişehir'teki ailesine iletildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:56
Gürcistan'daki askeri uçak kazasında hayatını kaybetti

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine bildirildi.

27 yaşındaki Emre Mercan, Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen uçakta yer alıyordu. Şehadet haberi, Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına ulaştı.

Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan'a olayı iletti. Acı haberi alan yakınları kısa sürede apartmanın önüne toplandı.

Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. Olayla ilgili gelişmeler eriştiği takdirde kamuoyuna duyurulacaktır.

