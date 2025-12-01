Elazığ'da Haftalık Asayiş: 259 Gözaltı, 38 Tutuklama (23-30 Kasım 2025)

Elazığ'da 23-30 Kasım 2025'te 215 olayda 259 şüpheli yakalandı, 38 kişi tutuklandı; denetimlerde 61.095 kişi, 20.000 araç kontrol edildi, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:21
Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 259 Şüpheli Yakalandı, 38 Tutuklama

Elazığ Valiliği, 23-30 Kasım 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Operasyon ve Yakalamalar

Kent genelinde meydana gelen 215 asayiş olayı kapsamında 259 şüpheli yakalandı; bu kişilerden 38'i tutuklandı.

Denetimler ve Trafik

Yapılan çalışmalarda 61.095 şahıs ve 20.000 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan 2.969'una cezai işlem uygulanırken, 264 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 33 trafik kazasında 41 kişi yaralandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler şöyle:

Silah ve mühimmat: 15 adet tabanca, 4 adet tüfek, 90 adet fişek/kartuş, 16 adet mühimmat.

Kesici alet: 9 adet kesici alet.

Uyuşturucu maddeler: 31,65 gram esrar, 6,1 gram kubar esrar, 24,84 gram metamfetamin, 7 gram bonzai hammaddesi, 881,97 gram bonzai, 161 adet sentetik ecza ve ecstasy, 78 gram kannabinoit, skunk 5,8 gram.

Çalıntı eşyalar: 2 adet motosiklet, 24 adet altın.

Kaçak ürünler: 12.000 adet makaron, 965 paket sigara, 193 adet ayakkabı.

