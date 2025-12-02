Prof. Dr. Kamil Çolak: Engelli İmkanları Ülkenin Gelişmişlik Ölçütüdür

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 3 Aralık mesajında engelli vatandaşlara sağlanan imkânların ülke gelişmişliğinin önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:07
ESOGÜ Rektörü'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli vatandaşlara sağlanan imkânların ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli bir ölçüt olduğunu belirtti.

Rektör Çolak, engellilik konusunun devlet ve toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, 3 Aralık'ın engellilerin karşılaştığı sorunların çözümü açısından önemli bir farkındalık günü olduğunu vurguladı.

"Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi de engelli vatandaşlara sağlanan imkânlar ve engellilerin karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmada kaydedilen mesafedir. Bu bakımdan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilik konusundaki toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması açısından önemli bir gündür. Fiziksel ya da zihinsel engele sahip insanlarımızın hayata uyum sağlamalarını ve günlük ihtiyaçlarını rahatça gidermelerini sağlamak, devletimiz ve toplumumuzun önemli bir sorumluluğudur. Bakım, iyileştirme ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymakta olan engelli vatandaşlarımız için bu hizmetlerin ulaşılabilir hale getirilmesi ve çevre şartlarının olumlu yönde değiştirilmesi, hem engelli insanlarımız hem de aileleri için çok önemlidir. Doğuştan olduğu kadar yaşamın ilerleyen evrelerinde de oluşabilecek engelliliğin her şeyden önce sevgi, şefkat ve dayanışma ile aşılabileceğini unutmamalıyız. Toplum olarak empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı daima canlı tutmalı ve engelli insanlarımıza yalnız olmadıklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın arttığı ve engellilerimizin sorunlarının çözüme kavuştuğu günleri görmek dileğiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

Prof. Dr. Kamil Çolak mesajında, toplumda empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularının korunmasının önemine işaret ederek, engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin erişilebilirliğinin sağlanması gerektiğini yineledi.

