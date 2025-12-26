Samsun 112: Ambulanslar 2025'te 4 milyon km yaptı, 141 bin vakaya müdahale

Samsun 112 ekipleri 2025 verilerini açıkladı: 4 milyon kilometre, 141 bin vaka

Yılın bilançosu

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, 2025 yılına ilişkin 112 Acil Sağlık Hizmetleri verilerini paylaştı. Uras, Samsun’da İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 80 ambulans ve 819 personelle 7 gün 24 saat hizmet verildiğini belirtti.

Kent genelinde 54 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve ambulans helikopterle yürütülen hizmetler kapsamında 141 bin vakaya müdahale edildi. Ekipler vatandaşların en kritik anlarında görev aldı.

Ambulanslar 4 milyon kilometre yol yaptı

Uras, ulaşılan hizmet hacmini şöyle özetledi: Ulaştığımız 141 bin vakada ambulanslarımız 4 milyon kilometrenin üzerinde yol yaptı. Bu, dünyamızın yaklaşık 40 bin kilometrelik çevresini neredeyse 100 kez dolaşmak anlamına geliyor. Ekiplerimiz yaz kış, gece gündüz demeden sağlık hizmeti sundu

Filonun güçlendirilmesi

2025 yılının son günlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen 100 yeni ambulans ile filo yenilendi ve güçlendirildi. Uras, Yenilenen filomuzla birlikte 100 acil yardım ambulansı ve 5 özellikli ambulans olmak üzere toplam 105 ambulansla hizmet vereceğiz. Bu ambulanslar arasında kar paletli, yoğun bakım, obez ve 4 sedyeli araçlar da bulunuyor dedi.

Yeni istasyonlar ve 2026 planları

2025 içinde Bafra, Ayvacık, Vezirköprü, Yakakent ve Havza ilçelerinde toplam 5 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı. Bölge nüfusu ve vaka dağılımlarına göre yeni istasyon alanları belirlendi.

Uras, 2026 hedeflerini şu sözlerle aktardı: 2026 yılında 1 Ocak itibarıyla 2 yeni istasyonumuzu açacağız. Yıl içerisinde ise 4’ü ihale, 4’ü inşa sürecinde olmak üzere toplam 10 yeni istasyonu hizmete almayı planlıyoruz. Kısa vadede toplam 15 yeni istasyonumuz faaliyete geçmiş olacak

Hedef: Daha nitelikli acil sağlık hizmeti

Samsun’un birinci basamak ve hastane sağlık hizmetlerinde Türkiye’de öncü konumunu acil sağlık hizmetlerinde de güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Uras, Acil sağlık hizmetlerinde de bu konumumuzu 2026 yılında daha da perçinleyecek, vatandaşlarımıza çok daha nitelikli hizmet sunacağız. Bu zorlu görevde gece gündüz fedakârca çalışan Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimize tüm Samsunlular adına teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

