Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm: Kristalize Fenol ile 4-5 Seansta İyileşme

Prof. Dr. Cemalettin Camcı, kristalize fenol ile kıl dönmesinin ameliyatsız ve 4-5 seansta tedavi edilebildiğini, işlemin kısa sürdüğünü ve hastanın hemen normal hayatına dönebileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:46
Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm: Kristalize Fenol ile 4-5 Seansta İyileşme

Prof. Dr. Cemalettin Camcı, kıl dönmesi sorununda ameliyata gerek kalmadan uygulanan kristalize fenol tedavisiyle hastaların çoğunun 4-5 seansta şikayetlerinden kurtulabildiğini belirtti. Tedavi sonrası hastaların hemen normal yaşamına dönebildiği vurgulandı.

Ameliyatsız Tedavi Seçenekleri

Kıl dönmesi (pilonidal sinüs) genellikle 15-35 yaş aralığındaki kişilerde görülüyor. BHT Clinic İstanbul TEMA Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Camcı, bu sorunun ameliyat dışında da tedavi edilebildiğini; lazer, ozon ve özellikle kristalize fenol yöntemlerinin etkin seçenekler olduğunu açıkladı.

Kristalize Fenol Yöntemi: Uygulama ve Seans Sayısı

Camcı, kristalize fenol yönteminin hasta konforu açısından tercih ettikleri bir uygulama olduğunu söyledi. İşlem, ameliyathane gerektirmeden, sadece lokal anestezi altında; kılların temizlenmesi sonrası bölgeye kristalize fenol uygulanması esasına dayanıyor. Hastanın durumu ve iyileşme potansiyeline göre seans sayısı değişiyor: genellikle 4-5 seansta sonuç alınıyor, nadiren 1-2 seansta tamamen iyileşen vakalar olurken bazı olgularda 8-10 seansa kadar uzayabiliyor. Daha önce ameliyat geçirmiş vakalarda ise tedavi süresi daha uzun olabiliyor.

Avantajları ve Hasta Konforu

Kristalize fenolün en önemli avantajlarından biri hastaları iş gücünden uzaklaştırmaması. Prof. Dr. Camcı, uygulamanın yaklaşık 10-15 dakika sürdüğünü ve işlem sonrası hastaların aynı gün normal hayatlarına dönebildiğini belirtti. Yöntemin apse varlığında bile uygulanabildiği, ameliyatlı yöntemde apse varsa önce drenaj gerektiği ve ameliyatın ertelenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Başarı Oranı ve Tekrarlama

Camcı, kristalize fenol tedavisinde yüzde yüze yakın başarı elde ettiklerini söyledi. Tedavinin kalıcılığı büyük ölçüde hastanın temizlik ve kılsızlığa dikkat etmesine bağlı; bölge düzenli olarak bakılır ve kılsız tutulursa nüks riski azalıyor.

Tedavi Sonrası Bakım ve Öneriler

Kuyruk sokumu bölgesinin anatomik olarak zayıf bir bölge olduğunu ve tedaviden sonra bile tekrar kıl dönmesi oluşma potansiyelinin devam ettiğini vurgulayan Camcı, hastalara işlemin ardından bölgeyi güçlendirmek mümkün olmadığından lazer epilasyon ile kılsızlaştırma yapılmasını önerdiklerini aktardı. Bu önlem, nüks riskini azaltıyor ve uzun vadeli başarıyı destekliyor.

Özetle, kristalize fenol; kısa süren, lokal anestezi ile uygulanan, hasta konforunu koruyan ve çoğu vakada birkaç seansta sonuç veren ameliyatsız bir kıl dönmesi tedavi seçeneği olarak öne çıkıyor.

GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. CEMALETTİN CAMCI

