Van'a 53 Doktor Atandı: 23 Uzman, 30 Pratisyen Göreve Başlıyor

Van'a 53 doktor ataması gerçekleşti

126. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 126. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası ile Van'a 23 uzman hekim ve 30 pratisyen hekim olmak üzere toplam 53 doktor atandı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ataması yapılan hekimlerin il genelindeki farklı sağlık kuruluşlarında görevlerine başlayacağı belirtildi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, yeni atanan hekimlere görevlerinde başarılar dileyerek, bu atamaların kentteki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sunacağını ifade etti.

Yapılan atamalarla birlikte Van'daki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

