Van'a 53 Doktor Atandı: 23 Uzman, 30 Pratisyen Göreve Başlıyor

126. DHY Kurası ile Van'a 23 uzman ve 30 pratisyen hekim atandı; hekimler il genelindeki sağlık kuruluşlarında göreve başlayacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:23
Van'a 53 Doktor Atandı: 23 Uzman, 30 Pratisyen Göreve Başlıyor

Van'a 53 doktor ataması gerçekleşti

126. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 126. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası ile Van'a 23 uzman hekim ve 30 pratisyen hekim olmak üzere toplam 53 doktor atandı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ataması yapılan hekimlerin il genelindeki farklı sağlık kuruluşlarında görevlerine başlayacağı belirtildi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, yeni atanan hekimlere görevlerinde başarılar dileyerek, bu atamaların kentteki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sunacağını ifade etti.

Yapılan atamalarla birlikte Van'daki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 126. DÖNEM DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI...

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 126. DÖNEM DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI KAPSAMINDA VAN’A 23 UZMAN HEKİM VE 30 PRATİSYEN HEKİM OLMAK ÜZERE TOPLAM 53 DOKTOR ATAMASI YAPILDI.

