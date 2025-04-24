DOLAR
38,32 0,06%
EURO
43,72 -0,59%
ALTIN
4.105,57 -0,76%
BITCOIN
3.520.710,29 1,98%

Adana'da 12 Silah Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan bir operasyonda evde yakalanan 12 silah ve mermilerle birlikte 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:52
Adana'da 12 Silah Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Adana'da Silah Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde, evlerinde 12 silah ile çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede çok sayıda silah bulunduğu tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evde, 1'i ruhsatlı olmak üzere 4 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 2'si kurusıkı olmak üzere toplam 7 tabanca, 338 mermi ve 160 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonun ardından, şüpheliler Hayrettin Ö. (46) ve babası Ali Ö. (70) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin sona ermesinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Hayrettin Ö.'yü tutuklarken, babası Ali Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde 12 silah ile çok sayıda mermi ve kartuş bulunan 2...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde 12 silah ile çok sayıda mermi ve kartuş bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
2
Çanakkale'nin Kahramanı 57. Alay, Tekirdağ'da Anmalara Ev Sahipliği Yapıyor
3
Osmaniye'de Feci Kaza: Cip Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 31 Zanlı Tutuklandı
5
Adana'daki Fabrikanın Kundaklanma Anı Kamerada
6
Esenyurt'taki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
7
Muğla'da 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!