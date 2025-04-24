Adana'da 12 Silah Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Adana'da Silah Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde, evlerinde 12 silah ile çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede çok sayıda silah bulunduğu tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evde, 1'i ruhsatlı olmak üzere 4 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 2'si kurusıkı olmak üzere toplam 7 tabanca, 338 mermi ve 160 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonun ardından, şüpheliler Hayrettin Ö. (46) ve babası Ali Ö. (70) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin sona ermesinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Hayrettin Ö.'yü tutuklarken, babası Ali Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde 12 silah ile çok sayıda mermi ve kartuş bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.