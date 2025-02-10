Adana'da 12 Yıldır Süren Cinayet Davasında 3 Sanığa Hapis Cezası

Adana'da Cinayet Davasında Sonuçlanma

Adana'da, 12 yıl önce iki çocuk annesi Zeynep Söğüt’ün boğularak öldürülmesiyle ilgili yapılan yargılamada, 3 sanıktan 2'sine "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi, biri ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 3 yıl hapis cezası aldı.

Duruşma Süreci

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2013 yılında kaybolduğu belirlenen Zeynep Söğüt’ün cinayetini işledikleri iddia edilen Sanık Savaş Sanatma, Ersin Yalçınkaya ve tutuksuz sanık Nazlı Tuğlucan katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların Zeynep Söğüt'ü öldürmek için fikri ve eylem birliği içinde hareket ettiğini belirterek, "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları yönünde görüş sundu. Sanıklardan Tuğlucan, savunmasında, "Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya ile aynı araca bindiğimi ancak olayın detaylarından bilgim olmadığını" ifade etti. Suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Diğer sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Tuğlucan’ın mevcut halinin devamına hükmetti.

Olayın Detayları

2013 yılında kaybolan Zeynep Söğüt’ün cinayetini işlediği iddia edilen sanıklar, öldürülen kadının cesedini valize koyarak Pozantı ilçesindeki ormanlık alana bıraktıklarını kabul etmediler. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan agırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Tuğlucan, 25 Mayıs 2022'deki celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.