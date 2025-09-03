Adana'da 124 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçti: İşletme Sahibine 8 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da kaporta atölyesinde 124 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Narlıca Mahallesi'nde bir kaporta atölyesine düzenlenen operasyonda, tezgahın altına gizlenmiş şekilde 124 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve 20 Nisan tarihinde tutuklanan işletme sahibi H.Ö. hakkında savcılık tarafından 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianame ve deliller

İddianamede, aramada ayrıca 126 mermi ve 5 şarjör ile birlikte matkap, tabanca gövdesi, tetik tertibatı, mengene ve kapak takımı gibi silah imalatında kullanılan malzemelerin de bulunduğu yer aldı. Ayrıca iddianamede, söz konusu silahlarda sanığın parmak izinin tespit edildiği bildirildi.

Savcılık, sanık hakkında "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan ceza talep etti. İddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Süreç

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.Ö.'nün yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.