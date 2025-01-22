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Adana'da 1314 Kutu İlaç ve Hap Ele Geçirildi: Şüpheli Gözaltında

Adana Seyhan'da düzenlenen operasyonda 1314 kutu ilaç ve hap ele geçirildi. Suriye uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:46
Adana'da 1314 Kutu İlaç ve Hap Ele Geçirildi: Şüpheli Gözaltında

Adana'da İlaç Operasyonu: 1314 Kutu Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1314 kutu ilaç ve hap ele geçirildi. Olay, Sarıyakup Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde reçeteye tabi ilaçlar ve cinsel içerikli haplar ile medikal malzemelerin bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli Gözaltına Alındı

İş yerinde yapılan arama sonucunda, 1314 kutu ilaç ve hap ile çeşitli medikal ürünler ele geçirildi. Polis, bu ürünleri satmak amacıyla topladığı iddia edilen Suriye uyruklu Abdülhamit R.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1314 kutu ilaç ve hap ele geçirilen iş yerindeki şüpheli...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1314 kutu ilaç ve hap ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.

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