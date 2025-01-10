Adana'da 18 Bin 368 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, 18 bin 368 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:20
Adana'da 18 Bin 368 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Adana'da, yapılan bir operasyonda 18 bin 368 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Olay, Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde bulunan bir evde gerçekleşti.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu tespit edilen adrese gerçekleştirdikleri operasyonda büyük bir başarıya imza attı. Ele geçirilen haplar, sokakta yapılacak muhtemel satışları engelleyerek toplumu koruma amacını taşıyor.

Gözaltındaki Şüpheli Tutuklandı

Operasyon sonucunda gözaltına alınan Hüseyin K. (40), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bu tutuklama, Adana'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi.

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