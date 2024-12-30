DOLAR
35,27 -0,27%
EURO
36,77 -0,13%
ALTIN
2.966,15 -0,32%
BITCOIN
3.310.464,18 -0,08%

Adana'da 2 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 2 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:39
Adana'da 2 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Adana'da Nargile Tütünü Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sarıçam ilçesinde bulunan bir depoda gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Yapılan aramalarda, kaçak ürünlerin bulunduğu tespit edilen depoda önemli miktarda kaçak nargile tütünü bulundu. Ekipler, bu süreçte kaçakçılık faaliyetlerinde yer alan bir kişiyi gözaltına aldı.

Bu olay, Adana'da yürütülen kaçakçılık karşıtı mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Adana'da 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına...

Adana'da 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı'dan Fahiş Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalar
2
Ekonomi Yönetimi, Emekli Aylıkları ve Asgari Ücret Konularını Değerlendirdi
3
2024'te Irak'ta Öne Çıkan Gelişmeler: İran Saldırısı, PKK Yasağı ve Erdoğan'ın Ziyareti
4
Meksika'da 11 Mezarda 15 Ceset Bulundu: Sınırda Uyuşturucu Çatışması İzleri
5
İstanbul Adliyeleri 2024'te Türkiye'nin Yargı Gündeminde Öne Çıkıyor
6
Fransa Başbakanı Bayrou, Mayotte Adası'nı Kasırga Ziyaretiyle Gündeme Getirdi
7
Suriye Sağlık Bakanı: Türkiye'nin Duruşu Şerefli ve Destekleyici

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı