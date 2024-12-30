Adana'da 2 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Adana'da Nargile Tütünü Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sarıçam ilçesinde bulunan bir depoda gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Yapılan aramalarda, kaçak ürünlerin bulunduğu tespit edilen depoda önemli miktarda kaçak nargile tütünü bulundu. Ekipler, bu süreçte kaçakçılık faaliyetlerinde yer alan bir kişiyi gözaltına aldı.

Bu olay, Adana'da yürütülen kaçakçılık karşıtı mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Adana'da 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.