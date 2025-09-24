Adana'da 24 yıl 6 ay 20 gün cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Adana Seyhan'da devriye bekçilerinin durdurduğu Turan K., GBT'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığı ve 24 yıl 6 ay 20 gün cezasıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:51
Bekçilerin GBT kontrolü sonucu tutuklama

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde kişinin Turan K. olduğu ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı belirlendi.

Hakkında 24 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

