Adana'da 24 yıl 6 ay 20 gün cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bekçilerin GBT kontrolü sonucu tutuklama

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde kişinin Turan K. olduğu ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı belirlendi.

Hakkında 24 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.