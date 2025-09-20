Adana'da 3. Engelsiz Festival: Gönüllü Anneler Örcün Kamp'ta Buluşturdu

Adana'da 3. Engelsiz Festival coşkusu

Gönüllü Anneler Topluluğu'nun anlamlı organizasyonu

Adana'da özel gereksinimli bireyler, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Engelsiz Festival" ile bir araya geldi. Etkinlik, organizasyonu üstlenen Gönüllü Anneler Topluluğu tarafından planlandı ve gerçekleştirildi.

Festival, merkez Çukurova ilçesindeki Örcün Kamp Alanı'nda yapıldı. Katılımcılar, açık alandaki renkli atmosferde bir gün boyunca çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Programda şişme oyun parkuru, yüz boyama ve dans etkinlikleri yer aldı. Müzik eşliğinde keyifli vakit geçiren özel gereksinimli bireyler ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Etkinlik, dayanışma ve kapsayıcılık mesajı vererek hem katılımcılara hem de ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.