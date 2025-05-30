Adana'da 3 Kardeş Silahlarla Gözaltına Alındı

Adana'da Silah Operasyonu: 3 Kardeş Gözaltına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi'nde, bir evde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulunduğu tespit edilen bir eve baskın düzenledi.

Silahlar ve Mermiler Ele Geçirildi

Evdeki arama sırasında, dolaba gizlenmiş olan bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca ve bir av tüfeği ile birlikte, bu silahlara ait 9 mermi ve 40 kartuş bulundu. İlgili operasyonda Serkan A. (29) ile ağabeyleri Ahmet A. (33) ve Mahsun A. (38) gözaltına alındı.

Şüphelinin Cezası Bulundu

Şüphelilerden Serkan A.'nın, ruhsatsız ateşli silahlarla mermi bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Zanlıların adli işlemleri ise emniyette devam ediyor.

Öte yandan, ekiplerin evdeki arama sırasında gizlenmiş silahları bulması, polis kamerası ile kaydedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kardeş gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kardeş gözaltına alındı.