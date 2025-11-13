Adana'da 3 Milyon TL'lik Kaçakçılık Operasyonu: Telefon ve Sigara Ele Geçirildi

Adana'da 3 Milyon TL'lik Kaçakçılık Operasyonu

Sigara, elektronik sigara ve cep telefonlarına el konuldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün sokmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Operasyon kapsamında 2 tır ve 1 yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 235 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

