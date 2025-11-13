Adana'da 3 Milyon TL'lik Kaçakçılık Operasyonu: Telefon ve Sigara Ele Geçirildi

Adana'da polis 2 tır ve 1 otobüste yaptığı aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak sigara, elektronik sigara ve 80 cep telefonu ele geçirdi; 3 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:46
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün sokmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Operasyon kapsamında 2 tır ve 1 yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 235 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

