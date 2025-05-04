Adana'da 3 Ton Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Tütün Operasyonu

Adana'da düzenlenen bir operasyonda, 3 ton 100 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olay, Sarıçam ilçesindeki bir depoda gerçekleşti.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine depoda araştırma yapmak için harekete geçti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla yapılan operasyonda büyük miktarda kaçak tütün bulundu.

Yetkililer, gümrük kaçağı tütünün sahibini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da depoya düzenlenen operasyonda, 3 ton 100 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.