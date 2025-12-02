Adana’da 3 Yıldır Firari Hükümlü Yakalandı — 11 Yıl 9 Ay Hapis

Adana’da 3 Yıldır Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından toplam 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

Olayla ilgili alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 yıldır firar olan hükümlünün takibine başladı. Yapılan çalışmada A.B.'nin, Sarıçam ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda firari yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşlemler tamamlandıktan sonra hükümlü, resmen cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların kent güvenliği ve suçla mücadeledeki kararlılığı gösterdiğini belirtti.

