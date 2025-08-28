DOLAR
Adana'da 3 Zanlı 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çaldı

Seyhan'da Gürselpaşa Mahallesi'ndeki 10. kattaki daireden 3 şüpheli yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı; zanlılar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:48
Olayın Detayları

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde dün meydana gelen hırsızlık olayında, 3 zanlı evden ziynet eşyası çaldı.

Şüpheliler, şapka ve eşarp takarak girdikleri 14 katlı apartmanın 10. katındaki dairenin kapısını zorla açtı. Yatak odası dolabında bulunan ve yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak olay yerinden kaçtılar.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntüler soruşturmada delil olarak değerlendiriliyor.

