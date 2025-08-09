Adana'da 4,6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Makaron Operasyonu

Adana'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla 4 milyon 650 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir kamyoneti durdurarak detaylı bir arama yaptı. Aracın kasasında bulunan koliler incelendiğinde, büyük miktarda kaçak makaron olduğu ortaya çıktı.

Operasyon sonucunda aracın sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma, ele geçirilen ürünlerin, yasadışı ticaretin önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

