Adana'da 4,6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da jandarma, 4,6 milyon kaçak makaron ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 10:48
Adana'da Kaçak Makaron Operasyonu

Adana'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla 4 milyon 650 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir kamyoneti durdurarak detaylı bir arama yaptı. Aracın kasasında bulunan koliler incelendiğinde, büyük miktarda kaçak makaron olduğu ortaya çıktı.

Operasyon sonucunda aracın sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma, ele geçirilen ürünlerin, yasadışı ticaretin önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Adana'da 4 milyon 650 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

