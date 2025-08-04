Adana'da 4,8 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Ge geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da, 4 milyon 840 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Şüpheli Araçlara Operasyon

Merkez Sarıçam ilçesi'nde yapılan denetimlerde, şüphe üzerine bir kamyonet ve minibüs arandı. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda büyük miktarda kaçak ürün buldu. Bu operasyon, Adana'daki kaçakçılık faaliyetlerine karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekti.

Bir Zanlı Tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu tür operasyonların devam edeceği vurgulanarak, halkın yasa dışı ürünlere karşı duyarlı olması gerektiği belirtildi.

Adana'da 4 milyon 840 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.