Niğde'de Tavuk Döner Sonrası 3 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Niğde'de Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi öğrencileri S.Ö., E.Ö. ve B.Ç., tavuk döner tükettikten sonra bulantı ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 23:15
Niğde'de Tavuk Döner Sonrası 3 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Niğde'de, tavuk döner tükettikten sonra rahatsızlanan üç lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi öğrencileri S.Ö. (17), E.Ö. (17) ve B.Ç. (17), tükettikleri tavuk dönerin ardından bulantı ve kusma şikâyetleriyle Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurdu.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede gözlem ve tedavilerinin sürdüğü ve sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu ürüne yönelik kontrol ve numune alma çalışmalarını başlattığı bildirildi.

