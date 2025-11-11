Çocuklarda Bağışıklığı Güçlendirmenin 9 Etkili Yolu

Havaların soğuması ve mevsim geçişleriyle birlikte çocuklarda enfeksiyon hastalıklarında artış gözlemleniyor. Uzm. Dr. Mehmet Güneş, bağışıklık sistemini desteklemenin 9 yolu hakkında bilgi verdi. Özellikle kreş ve okul çağındaki çocuklarda, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla virüs ve bakterilerin bulaşma riski yükseldiğine dikkat çeken Güneş, "Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarının bağışıklık sistemini desteklemeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Neden güçlü bir bağışıklık gerekli?

Sağlıklı bir çocuk gelişimi için güçlü bir bağışıklık sistemi temel unsurlardan biridir. Bebekler doğduklarında bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmemiş oluyor. Anne sütü, içerdiği antikorlar, vitaminler ve mineraller sayesinde yaşamın ilk aylarında bebeğin bağışıklığını destekliyor. Bu nedenle mümkünse bebeklerin en az bir yaşına kadar anne sütüyle beslenmesi önerilmekte. Ayrıca, ulusal aşı programının eksiksiz uygulanması, çocukların zatürre, kızamık gibi ciddi hastalıklara karşı korunmasında kritik rol oynuyor.

D vitamini her yaş için önemli

Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mehmet Güneş şu değerlendirmeyi yaptı: "D vitamini, kemik gelişimine katkıda bulunur ve bağışıklık sisteminin normal işlevini destekler. Yaz aylarında güneş ışığından yeterli yararlanma mümkündür; ancak kış aylarında güneş ışınlarının azaldığı dönemlerde D vitamini takviyesi gerekebilir. Özellikle yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde, yaşamın ilk günlerinden itibaren D vitamini takviyesi önerilmektedir".

Hijyen, duygusal destek ve rutin alışkanlıklar

Uzm. Dr. Mehmet Güneş hijyen ve duygusal desteğin önemine dikkat çekti: "Hijyen alışkanlıkları, çocukları enfeksiyonlardan korumanın bir diğer önemli yoludur. Ebeveynlerin, çocuklarına ellerini yemeklerden önce ve sonra, tuvalet sonrası veya dışarıdan eve geldiklerinde yıkama alışkanlığı kazandırmaları hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Çocuklarını duygusal olarak desteklemeleri ve stresi azaltıcı etkinliklere yönlendirmeleri de büyük önem taşır. Çocuğunuzun günlük öğünlerinde mevsim sebze ve meyvelerine, tam tahıllara, yumurta, balık ve yoğurt gibi protein kaynaklarına yer verin. Vitamin ve mineral açısından zengin beslenme, bağışıklık sisteminin temelini oluşturur. Uyku, vücudun yenilenmesi ve bağışıklık hücrelerinin aktifleşmesi için gereklidir. Okul öncesi çocuklar için 10–12 saat, okul çağındaki çocuklar için ise 8–10 saat uyku idealdir".

Hareket, sıvı ve pasif sigaradan koruma

Düzenli fiziksel aktivite kan dolaşımını artırır, stres hormonlarını azaltır ve bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasını destekler. Stres ve kaygıyı azaltıcı ortamlar oluşturmak; sevgi, güven ve oyunla desteklenen bir ortam sağlamak bağışıklığın doğal destekçilerindendir. Ayrıca yeterli sıvı alımı vücudun toksinlerden arınmasına ve metabolizmanın dengede kalmasına yardımcı olur. Çocukların günde en az 5–6 bardak su içmesi teşvik edilmelidir. Son olarak, pasif sigara maruziyetinden kaçınmak hayati önemdedir; pasif sigara maruziyeti, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden olur ve bağışıklığı zayıflatır.

