Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Uluslararası Topluma Çağrı: İsrail'e Baskı Yapın

Abbas, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması için baskı yapmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 03:37
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 03:37
Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Uluslararası Topluma Çağrı: İsrail'e Baskı Yapın

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'e Baskı Yapılmalı"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri göçe zorlayan politikasını durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Abbas, "Uluslararası toplumun, Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı yürüttüğü soykırımı durdurması için işgalci İsrail hükümetine baskı yapması gerekiyor." dedi.

Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesin önemine dikkat çeken Abbas, insani yardımların ulaştırılması için Gazze'nin sınır kapılarının açılmasının şart olduğunu belirtti.

Abbas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik olarak Filistin yönetimi'nin Gazze Şeridi'nin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in saldırılarına da değinen Abbas, başta Batı Şeria'nın kuzeyi olmak üzere, İsrail ordusunun altyapı ve evleri hedef alan saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun baskı yapmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin topraklarının gasbedilmesinin durdurulması ve uluslararası hukukun ihlali olan Filistin vergi fonlarına el konulmasına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

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