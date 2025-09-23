Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Adana'da hakkında 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mehmet İ., Seyhan İlçe Emniyet ekiplerince Gülpınar Mahallesi'nde yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:05
Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Seyhan ekipleri Gülpınar Mahallesi'nde şüpheliyi durdurdu

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Mehmet İ.'nin farklı illerde işlenen 'bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'yaralama' ve 'tehdit' gibi 30 suçtan arandığı belirlendi.

Hakkında 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edilerek cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu
2
Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
3
ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat
4
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti
5
Lee Jae Myung'tan ABD'ye uyarı: Georgia'daki ICE baskını tekrarlanmamalı
6
Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
7
ABD Yönetimi İsrail'i Batı Şeria İlhakı Konusunda Uyardı

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus