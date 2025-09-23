Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Seyhan ekipleri Gülpınar Mahallesi'nde şüpheliyi durdurdu

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Mehmet İ.'nin farklı illerde işlenen 'bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'yaralama' ve 'tehdit' gibi 30 suçtan arandığı belirlendi.

Hakkında 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edilerek cezaevine gönderildi.