Adana'da 6 Aylık British Longhair'ta Nadir "Genital Anomali" Operasyonu

Adana'da sokakta bulunan 6 aylık British Longhair erkek kedi, dünyada ilk olduğu belirtilen doğumsal "Genital Anomali" operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:19
Adana’da sokakta bulunan 6 aylık British Longhair cinsi erkek kedi, veterinere götürüldüğünde doğumsal "Genital Anomali" ile doğduğu ortaya çıktı. Yapılan başarılı operasyonla kedi sağlığına kavuştu.

Bulunduğu anda durumu

Katya Gödeliner (37), evine giderken sokakta perişan halde miyavlayan kediyi yanına aldı ve hemen veterinere götürdü. Ön muayenede veterinerler, kedinin cinsel organlarının bulunamadığını tespit etti.

Detaylı inceleme ve operasyon

Yapılan detaylı incelemede, genital organların makat bölgesinin içinde geliştiği belirlendi. Operasyonla organlar normal anatomik pozisyona getirildi ve kedi sağlığına kavuşturuldu.

Veteriner Hekim Mete Betin, "Bu kedimiz sokakta bulundu. Genel muayenesi için aşıları için ön kontrole geldiğinde, cinsel organını bulamadık. Detaylı muayene sonrası ‘Genital Anomali’ dediğimiz doğumsal bir sorunla karşılaştık. Genital organları makatın içerisinde çıktı. Sahibine durumu bildirip operasyona ağladık. Genital organlarını normal anatomik pozisyona getirerek sağlıklı bir şekilde yaşamasına vesile olduk." sözlerine yer verdi.

Betin ayrıca, "Literatürlere baktık, henüz böyle bir anomaliye Türkiye’de bir ilk ama ben dünyada da rastlamadım. Sanki dünyada ilk gibi diyebilirim. Literatürlere baktığımızda böyle bir anomaliye rastlamadım. Türkiye’de ve dünyada ilk vaka diyebiliriz." ifadelerini aktardı.

Sahiplenecek

Kediyi bulan Katya Gödeliner, "Eve geçiyordum, bir ses duydum. Kedi miyavlıyordu, baktım ki perişan durumda. Muayene için veterinere getirdim. Veterinere sorununu anlattı, şu an çok şükür iyileşti. Artık eve alacağım sahipleneceğim." dedi.

