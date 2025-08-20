DOLAR
Adana'da 6 Bisikleti Çalan A.M. (14) Tutuklandı

Adana'da Seyhan, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinden 6 bisiklet çaldığı belirlenen A.M. (14), polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:00
Olayın Detayları

Adana merkezli soruşturmada, farklı adreslerden 6 bisiklet çaldığı belirlenen zanlı A.M. (14) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Seyhan, Çukurova ve Sarıçam ilçelerindeki bisiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheli A.M. (14), polis ekiplerince evinde yakalandı; motosiklet ve bisikletler adreste bulunamadı.

Zanlı, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olaylardan birinin çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

