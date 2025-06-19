Adana'da 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evinde yapılan aramada kaçak silahların bulunduğu tespit edilen şüpheli, yasa dışı silah ticareti yapmakla suçlanarak gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahların bulunduğu belirtilen bir eve baskın düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda yalnızca 6 tabanca değil, ayrıca çok sayıda mermi de ele geçirildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bu operasyon, yerel güvenlik güçlerinin ruhsatsız silahlar ve yasa dışı silah ticareti ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Adana'da evinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.