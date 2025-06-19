DOLAR
39,57 -0,11%
EURO
45,5 -0,27%
ALTIN
4.271,25 0,14%
BITCOIN
4.147.088,21 0,15%

Adana'da 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da bir evde 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 10:13
Adana'da 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evinde yapılan aramada kaçak silahların bulunduğu tespit edilen şüpheli, yasa dışı silah ticareti yapmakla suçlanarak gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahların bulunduğu belirtilen bir eve baskın düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda yalnızca 6 tabanca değil, ayrıca çok sayıda mermi de ele geçirildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bu operasyon, yerel güvenlik güçlerinin ruhsatsız silahlar ve yasa dışı silah ticareti ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Adana'da evinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da evinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı
2
Antalya'da Yükselen Su Seviyesi 3 Kişiyi Mahsur Bıraktı, Kurtarıldılar
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açılışında Bağımlılıkla Mücadele Verilerini Paylaştı
4
Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri Başladı
5
TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!
6
Almanya'da CDU/CSU ve SPD Koalisyon Müzakereleri Başlıyor
7
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Yürüyüşüne İzin Verilmedi

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!