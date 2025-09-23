Adana'da 6 Yıldır Aranan FETÖ Şüphelisi Evinde Yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu iddiasıyla 2019'dan bu yana aranan A.S. (53)'nin merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Operasyon ve Gözaltı

Adrese düzenlenen operasyon sonucu ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında teşhis ve ifade bulunan şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.