Adana'da 8 Yaşındaki Kızını Darp Eden Baba Tutuklandı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası şüpheli gözaltına alındı

Adana'da, 28 Kasım gecesi merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu baba Abdurrahman B. (33), eşi ve üç çocuğuyla birlikte ara sokağa girmişti.

İddiaya göre 8 yaşındaki kızı M.B. yanından uzaklaşınca baba önce kızın başını arabanın arkasına vurdu, ardından çocuğu yere fırlattı. Olayın devamında baba, sanki hiçbir şey olmamış gibi çocuğun elinden tutup uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin haber olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve şüpheliyi merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan baba ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadesinde kızının yanından uzaklaştığı için sinirlenip darp ettiğini belirten şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

