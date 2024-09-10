Adana'da Aile Sağlığı Merkezinde Doktor Darbedildi

Adana'da Doktorun Darbedilmesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yer alan Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan doktor, muayene sırasında bir hasta tarafından darbedildi. Olayın detaylarına göre, Can Cevher Gürler adındaki doktor, muayene esnasında Seracettin D. isimli 48 yaşındaki bir kişiyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Seracettin D., Gürler’e fiziksel saldırıda bulundu.

Diğer sağlık çalışanlarının müdahale etmesi sonucu, yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Can Cevher Gürler, kafasına aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda gözetim altına alındı. Neyse ki doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay sonrası polisin devreye girmesiyle Seracettin D. adlı şüpheli gözaltına alındı. Olay, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının arttığı bir dönemde toplumda endişe yarattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedilen doktor, hastanede tedavi altına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedilen doktor, hastanede tedavi altına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedilen doktor, hastanede tedavi altına alındı.