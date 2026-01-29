Adana'da altyapı isyanı: Esnaf oltayla göle dönen sokağa tepki gösterdi

Seyhan Gülbahçesi Mahallesi 13302 Sokak'ta her yağmurda su birikintileri oluşuyor; esnaf Hüseyin Akad (24) dikkat çekmek için suya olta attı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:58
Gülbahçesi Mahallesi 13302 Sokak'ta her yağmur sonrası su birikintisi

Adana’da yağmur sonrası göle dönen bir sokakta esnaflık yapan genç, altyapı sorununa dikkat çekmek için su birikintisine olta attı.

Olay yeri: Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13302 Sokak.

Esnaf: Hüseyin Akad (24), sokakta yağmurla birlikte oluşan sürekli su birikintilerinin kalıcı çözüm bulamadığını söyledi. Akad, suyun tahliye edilmesine rağmen aynı manzaranın tekrarlandığını belirtti.

Akad'ın sözleri: "Her yağmur yağdığı zaman dükkanım içerisi resmen su altında kalıyor. İnsanlar mağdur oluyor, çocuklar sürekli suyun içerisine girmek zorunda kalıyor, araçlar bozuluyor. Belediyelere sürekli şikayette bulunuyorum. Suyu çekip gidiyorlar, her yağmur yağdığında aynı şekilde mağdur oluyoruz."

Mağduriyete dikkat çekmek isteyen Akad, alışılmadık bir yöntemle sesini duyurmaya çalıştı. Oltalı eylemle yetkililerin müdahalesini beklediğini söyledi.

Akad'ın eylemi hakkında: "En son çare bende oltamı aldım bir balık tutayım dedim. Tabi balık çıkmayacağını biliyorum. Gelip bir el atarlar diye tepki göstermek istedim."

