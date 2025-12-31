DOLAR
Ankara'da yılbaşı tedbirleri: 641 noktada 2 bin 684 ekip, 19 bin 242 personel

Ankara'da yılbaşı için 641 noktada 2 bin 684 ekip ve 19 bin 242 personelle kapsamlı güvenlik tedbirleri alındı; KGYS'den anlık izleme ve hızlı müdahale sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:39
Ankara'da yılbaşı tedbirleri: 641 noktada 2 bin 684 ekip, 19 bin 242 personel

Ankara'da yılbaşı tedbirleri harekete geçti

KGYS'de Süheyl Zaim bilgilendirmesi

Ankara'da yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri geniş çaplı şekilde uygulamaya konuldu. Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) binasında yaptığı bilgilendirmede, başkentte 641 ayrı noktada 2 bin 684 ekiple görev yapıldığını ve toplam 19 bin 242 personelin sahada olduğunu açıkladı.

Zaim, son 15 gündür sıkı denetimlerin sürdüğünü belirterek, 2026 yılının huzur ve refah getirmesini diledi ve terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terör örgütü DEAŞ saldırısında şehit olan üç meslektaşı için rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifa diledi. Ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Ekip dağılımı ve denetimler

Zaim, Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak suçla mücadelenin yılbaşında da tüm birimlerce sürdüğünü ifade ederek, valilik emirleri doğrultusunda AVM'ler, tren garı, AŞTİ, havalimanı, metro ve eğlence mekânlarında kapsamlı denetimler yapıldığını söyledi. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in talimatıyla özel harekât, narkotik ve idari birimler dahil tüm personelin sahada olduğunu vurguladı.

Trafik, silah ve ceza uygulamaları

Trafik ekiplerinin yılbaşı dolayısıyla üst düzey önlemler aldığı belirtilirken, Zaim alkollü araç kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Alkollü araç kullanmanın adli ve idari yaptırımlara tabi olduğuna dikkat çeken Zaim, bu fiilin 174. madde kapsamında değerlendirilebileceğini hatırlattı. Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurmaya ilişkin düzenlemeler kapsamında 6136 sayılı kanun ile ceza artışları bulunduğunu; havaya ateş etme, 'maganda mermisi' ve 'yorgun mermisi' gibi eylemlere karşı ayrıca tedbir alındığını söyledi.

KGYS ile anlık izleme ve hızlı müdahale

Zaim, KGYS'nin çok sayıda kamerayla başkentin her noktasını an be an izlediğini belirtti. Olası bir olayda buradan ekiplerin sevk edileceğini, olay mahalline hızla intikal eden ekiplerin failleri tespit edip yakalayacağını söyledi ve geceyi sorunsuz geçirme temennisinde bulundu. Zaim, vatandaşlara huzurlu bir yılbaşı gecesi dilediğini yineledi.

