Adana'da Amatör Maçta Yumruklu-Tekmeli Kavga: Dağlıoğluspor-Çukurovaspor

Adana'da amatör maçta yumruklu-tekmeli kavga

Dağlıoğluspor ile Çukurovaspor karşılaşmasında taşan gerilim

Adana 1. Amatör Küme Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmada Dağlıoğluspor ile Çukurovaspor arasındaki mücadele, son dakikalarda saha karıştı.

Güneyyıldızı Futbol sahasında gerçekleşen maçta, play-off şansı olan Dağlıoğluspor maçın son anlarında 1-0 geriye düştü. Çukurovasporlu oyuncuların golden sonra aşırı sevinmesi saha içinde gerginliğe yol açtı.

Oyuncular arasında başlayan sözlü sataşma kısa sürede büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Çok sayıda futbolcu birbirine tekme ve yumrukla saldırdı.

Kavganın daha da büyümesi teknik ekip ve yöneticiler ile diğer futbolcuların araya girmesi sayesinde önlendi.

DAĞLIOĞLUSPOR İLE ÇUKUROVASPOR ARASINDAKİ KARŞILAŞMANIN, SON DAKİKALARINDA OYUNCULAR ARASINDA YUMRUKLU TEKMELİ KAVGA ÇIKTI.