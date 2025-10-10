Adana'da 'Anadoludakiler Pazarı' Lezzet Festivali'nde Açıldı

Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki 'Anadoludakiler Pazarı', 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçilere açıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 21:05
Adana'da 'Anadoludakiler Pazarı' ziyaretçilere kapılarını açtı

Emine Erdoğan himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki "Anadoludakiler Pazarı", Adana'da ziyaretçilere açıldı.

Festivalde yöresel ürünler ve atölyeler

Açılış, Adana Valiliği ev sahipliğinde ve "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gerçekleştirildiği Merkez Park'ta yapıldı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, projeyle Anadolu'daki yöresel ürünleri ve değerleri küresel pazarlara ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Şimşek, "Bugün 'Anadoludakiler Pazarı'nın üçüncüsünü Adana'da lezzet festivalinde buluşturduk. Yöremizin, ülkemizin çok zengin ve çeşitlilik arz eden ürünleri var. Toprağımızın bereketli ürünleri, mutfağımızın beceri ürünleri, ustalarımızın nitelikli zanaat eserlerini bugün bu pazarda topladık. Adana'nın ve Mersin'in seçkin ürünleri, kooperatiflerimiz tarafından üretilmiş ürünler bugün Adanalı hemşehrilerimizle buluştu. Adanalı hemşehrilerimiz hem ürünler tanıyor hem ürünlerin yapılış biçimlerini burada keşfetmeye hazır. Yoğun ilgi var, bütün Adana, hatta Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız, bu sergiyi, bu ortamı ziyaret ediyor. Bu manada çok keyifli ve şenlikli ortam var." diye konuştu.

Şimşek, pazar alanına sürekli girişlerin ve çıkışların olduğunu, vatandaşların ürünleri ilgiyle incelediğini aktardı. "Burada kooperatiflerimiz ürünlerin sadece satışını yapmıyor. Vatandaşlar, üretim aşamasını da o el emeği göz nuru ürünlerin ana üründen nihai ürüne kadar sürecini de kooperatiflerimiz tarafından dinliyor. Bu da tabii ki vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kooperatifler ve zanaatkarlar stantlarda

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ise "Anadoludakiler Pazarı"nı bu yıl ilk defa Lezzet Festivali içinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok yoğun katılım var. Çukurova'daki kadın kooperatiflerimiz başta olmak üzere üreticilerimizin, başta coğrafi işaretli ürünler olmak üzere el emeği göz nuru bütün ürünlerinin burada sergilenmesini, satış yapmalarını ve gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Uygulama atölyeleri stantları kurduk. Burada da el emeği ürünlerin vatandaşlarımız tarafından öğrenilmesi ve deneyimlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın 'Anadoludakiler Pazarı'na gelmesini bekliyoruz." dedi.

Festival kapsamında açılışı yapılan "Anadoludakiler Pazarı"nda kadın kooperatifleri, üretici birlikleri ve zanaatkarlar, pazardaki ahşap tezgahlarda ürünlerini sergiledi.

