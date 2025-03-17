Adana'da Anneden Alınan Otomobil Kundaklandı: Zanlı Yakalandı

Adana'da annesine ait otomobili kundakladığı iddia edilen zanlı Ahmet Tan Ö. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 01:08
Adana'da Anneden Alınan Otomobil Kundaklandı: Zanlı Yakalandı

Otomobil Kundaklama Olayında Şok Gelişme

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, annesine ait otomobili kundakladığı iddia edilen bir şahıs yakalandı. Olay, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ortaya çıktı.

Yangın İhbarı ve Yapılan Müdahale

Dün gece, Sümer Mahallesi'nde park halinde bulunan Şenay Ö'ye ait 01 TT 852 plakalı otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası itfaiye ve emniyet ekipleri olaya müdahalede bulundu.

Zanlının Kimliği Tespit Edildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yangınla ilgili yaptıkları araştırmalarda Şenay Ö'nün oğlu Ahmet Tan Ö’nün, olayın şüphelisi olduğunu belirledi. Hızla harekete geçen ekipler, genç adamı gözaltına almak için çalışma başlattı.

Zanlı Gözaltında

Yapılan operasyon sonucunda Ahmet Tan Ö, ekipler tarafından yakalanarak Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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