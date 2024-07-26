Adana'da Asayiş Uygulamaları: 37 Gözaltı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana Sarıçam'da Yoğun Asayiş Uygulamaları

Adana'nın merkez ilçelerinden Sarıçam'da gerçekleştirilen asayiş uygulamaları kapsamında, 18-25 Temmuz tarihleri arasında 37 kişi gözaltına alındı.

Yapılan Operasyonların Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan bireyleri hedef alarak yoğun bir denetim süreci yürüttü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan denetimlerde, 12 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 12 şarjör, 46 fişek, 200 bin kaçak sigara, 287,73 gram uyuşturucu madde ve 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca çalıntı motosikletler de bulundu.

Sonuçlar ve İleriye Dönük Planlar

Gözaltına alınan 37 kişinin, çeşitli suçlardan aranmakta oldukları tespit edildi. Emniyet güçlerinin uygulamaları, kamu güvenliğini artırmak adına devam edecek.