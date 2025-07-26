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Adana'da Bakkalın Dolandırıcılığına Operasyon: Müşteriler Şikayetçi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bakkal S.E, gıda gelirini paylaşma bahanesiyle dolandırıcılık iddialarıyla aranıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 18:02
Adana'da Bakkalın Dolandırıcılığına Operasyon: Müşteriler Şikayetçi

Adana'da Bakkala Dolandırıcılık İddiası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, gıda ticaretinden elde edilen geliri bölüşme vaadiyle bazı vatandaşları dolandırarak kayıplara karışan bakkal S.E. için çalışma başlatıldı.

Dolandırıcılık Yöntemi ve Şikayetler

İddialara göre, Dağlıoğlu Mahallesi'nde bakkal işleten S.E, bazı müşterilerine gıda ticaretinin gelirini paylaşma bahanesiyle ortaklık teklifi yaptı. Şüpheli, teklifi kabul eden kişilerden kredi kartları, nakit paralar ve ziynet eşyalarını topladıktan sonra iş yerini kapatarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar, yaşadıkları durumu polise bildirdi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Polis ekipleri, şüphelinin hafif ticari aracına binip mahalleden uzaklaşmasını bir evin güvenlik kamerasının kaydettiklerini belirtti. Şüphelinin yakalanması için detaylı bir çalışma başlatılmış durumda.

Mağdurların Yaşadığı Zararlar

Yaşanan dolandırıcılık olayından etkilenen Mahmut Dinler (58), şüpheliyle uzun yıllardır tanıştıklarını belirtirken, mahalledeki herkesin bu bakkala güvendiğini ifade etti. Dinler, "Kredi kartımı alıp alışveriş yapacağını ve limiti yükselteceğini söyledi. Şu an benim ve çocuklarımın 2 milyon 300 bin liralık zararı var. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim," diyerek durumu özetledi.

Daha önce kredi kartını S.E'ye veren Dilber Bulut (39) ise, "Kartım 5 ay kendisinde kaldı, 6'ncı ay istediğimde 'Yağ ve şeker alıp paranı ve kartını vereceğim' dedi. 1 milyon 50 bin lira limitli kartımı geri istedim ama vermedi. 350 bin lira da nakit verdim," diyerek dolandırıcılığın detaylarını aktardı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, gıda ticaretinden elde edilen geliri bölüşme vaadiyle bazı...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, gıda ticaretinden elde edilen geliri bölüşme vaadiyle bazı vatandaşları dolandırıp kaçtığı öne sürülen bakkal dükkanı sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Mağdur olan bazı vatandaşlar bakkal önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, gıda ticaretinden elde edilen geliri bölüşme vaadiyle bazı...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, gıda ticaretinden elde edilen geliri bölüşme vaadiyle bazı vatandaşları dolandırıp kaçtığı öne sürülen bakkal dükkanı sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Mağdur olan bazı vatandaşlar bakkal önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

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