Adana'da Berberde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 7 Yaralı

Olayın Detayları

Adana'da dün gece merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde bir berber dükkanında iki husumetli grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Ayhan Boztaş gece hayatını kaybetti.

Tedavi altındaki 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

