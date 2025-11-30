Adana'da Berberde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 7 Yaralı

Adana'da berberde çıkan çatışmada 7 kişi yaralandı; yaralılardan Ayhan Boztaş gece hastanede yaşamını yitirdi, 2 kişinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:41
Adana'da Berberde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 7 Yaralı

Adana'da Berberde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 7 Yaralı

Olayın Detayları

Adana'da dün gece merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde bir berber dükkanında iki husumetli grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Ayhan Boztaş gece hayatını kaybetti.

Tedavi altındaki 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

ADANA’DA DÜN GECE BERBERDE ÇIKAN ÇATIŞMADA 3’Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANMIŞTI. YARALILARDAN BİRİ GECE...

ADANA’DA DÜN GECE BERBERDE ÇIKAN ÇATIŞMADA 3’Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANMIŞTI. YARALILARDAN BİRİ GECE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. (ARŞİV)

