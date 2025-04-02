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Adana'da Beyaz Eşya Mağazasına Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir beyaz eşya mağazasına yapılan silahlı saldırının ardından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:12
Adana'da Beyaz Eşya Mağazasına Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir beyaz eşya mağazasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

9 Mart'ta gece saatlerinde, M.A.'nın Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi'ndeki iş yerinin hedef alındığı saldırıda mağaza kurşunlandı ve ciddi hasar oluştu. Olayı takiben İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla bağlantılı olan şüpheliler olarak Tarık T. (20) ve Halis S. (24)'yi belirledi.

Polis, belirlenen adreslere düzenlediği operasyon sonucunda bu zanlıları yakalayarak emniyete götürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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