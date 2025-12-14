Adana'da Bıçaklanma Kamerada: 19 Yaşındaki Murat İnanmaz Öldü

Adana'da Bıçaklı Saldırı Kamerada: Murat İnanmaz Hayatını Kaybetti

Güvenlik kamerası kayıtları olayı gün yüzüne çıkardı

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Aralık günü saat 10.00 sıralarında Adana Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Murat İnanmaz (19), sokakta karşılaştığı kişiyle tartıştıktan sonra kavgaya tutuştu.

İddiaya göre İnanmaz, aralarında husumet olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen kişi ile sokakta karşılaştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbede sırasında şüpheli, bir iş yerinin deposundaki tahta paletler üzerinden İnanmaz’ı indirdi ve darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Dakikalarca süren kavgadan sonra İnanmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat İnanmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

