Adana'da Bıçaklı Kavga: Seyyar Dönerci Hayatını Kaybetti

Adana'da Kanlı Kavga: Bir Hayat Kaybedildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, seyyar dönerci Ozan Alpay (27), kargaşanın sonunda bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Çarkıpare Mahallesi'nde, gece saatlerinde hizmet veren Alpay, Gökhan B. (31) isminde bir kişiyle sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gökhan B., Alpay'ı göğsünden bıçakladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Acil Müdahale ve Sonuç

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı durumda olan Alpay’ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Alpay kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlı Gökhan B.'yi gözaltına aldı ve olayın detayları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan seyyar dönerci yaşamını yitirdi. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.