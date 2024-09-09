Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'da Bıçaklı Kavga: Seyyar Dönerci Hayatını Kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde dönerci Ozan Alpay, kavga sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:05
Adana'da Bıçaklı Kavga: Seyyar Dönerci Hayatını Kaybetti

Adana'da Kanlı Kavga: Bir Hayat Kaybedildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, seyyar dönerci Ozan Alpay (27), kargaşanın sonunda bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Çarkıpare Mahallesi'nde, gece saatlerinde hizmet veren Alpay, Gökhan B. (31) isminde bir kişiyle sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gökhan B., Alpay'ı göğsünden bıçakladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Acil Müdahale ve Sonuç

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı durumda olan Alpay’ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Alpay kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlı Gökhan B.'yi gözaltına aldı ve olayın detayları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan seyyar dönerci yaşamını...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan seyyar dönerci yaşamını yitirdi. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar