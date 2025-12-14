DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.842.605,28 0,09%

Gümüşhane Sanayi Sitesi'nde Heyelan Sonrası İstinat Duvarlarında Çatlaklar

Gümüşhane Bağlarbaşı'ndaki heyelan sonrası yapılan istinat duvarlarında çatlaklar oluştu; sanayi esnafı yeniden tedirgin, kalıcı çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:30
Gümüşhane Sanayi Sitesi'nde Heyelan Sonrası İstinat Duvarlarında Çatlaklar

Gümüşhane Sanayi Sitesi'nde Heyelan Sonrası İstinat Duvarlarında Çatlaklar

Gümüşhane’nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde geçen Ağustos ayında meydana gelen heyelanın ardından inşa edilen istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. Oluşan yeni çatlaklar, bölgedeki esnafın tedirginliğini yeniden artırdı.

Heyelanın öncesinde bölgede oluşan çatlakları fark eden esnafın ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçmiş; heyelan riski nedeniyle 25 iş yeri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Heyelanın, bölgenin üst kısmında bulunan su deposundaki kaçaklardan kaynaklandığı iddia edilmişti.

Heyelan sonrası yapılan çalışmalar kapsamında riskli alanlara belediye tarafından istinat duvarları inşa edildi. Ancak aradan geçen sürede bu duvarlarda da çatlaklar meydana geldi ve yeni çatlakların ortaya çıkması sanayi sitesindeki endişeyi yeniden artırdı.

Esnafın Görüşü

Yeniden heyelan yaşanabileceği korkusuyla tedirgin olan bazı sanayi esnaflarının iş yerlerini taşıdığı öğrenildi. Aylardır süren belirsizlik nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren esnaflar, yetkililerden kalıcı ve güvenli bir çözüm beklediklerini ifade etti.

"Heyelanlı alanın hemen önünde çalışıyoruz ve tedirginiz"

Sanayi sitesinde esnaflık yapan Okan Çakmak, "Yaklaşık 3 ay önce, işletmemizin önünde bulunan istinat duvarı dağdan gelen heyelan nedeniyle çöktü ve bu süreçte işletmemiz kapatıldı. Daha sonra heyelanlı alanın boşaltılması ve ön kısma istinat duvarı yapılmasının ardından işletmemizin yeniden faaliyete geçmesine izin verildi. Ancak buradaki çalışmalar tam anlamıyla tamamlanmış değil. Yol çalışmaları ve dağın içinden geçtiği söylenen suyun tahliyesi gibi işlemler henüz bitmedi. Bu nedenle yaşadığımız mağduriyet tam olarak giderilmiş değil. Ön tarafta işletmemizin önüne bir istinat duvarı yapıldı, dağın üst kısmına da yeniden bir duvar inşa edildi. Dağda şu an yeniden bir hareketlilik olup olmadığını teknik olarak bilemem; bunu yetkililer ve mühendisler daha iyi değerlendirecektir. Ancak gözle görülebilen bir çatlak var. Hareket olup olmadığını bilmiyorum ama bu çatlağı görmek insanı ister istemez tedirgin ediyor. Çatlak, işletmemizin tam karşı kısmında bulunuyor. Üst taraftaki istinat duvarı yapıldıktan sonra, dağın orta kısmında bir çatlak oluştu. Daha sonra bu durumu önlemek amacıyla ön tarafa da bir duvar yapıldı. Şu an bu çatlağın ilerleyip ilerlemediğini bilmiyoruz ancak gözle görülür şekilde mevcut. Bu durum ister istemez tedirginlik oluşturuyor. ‘Yeniden heyelan olur mu, işletmeler tekrar kapatılır mı?’ endişesi yaşıyoruz. Sonuçta biz buradan ekmek yiyoruz. Bu süreçte bazı esnaf arkadaşlarımız mağdur oldu; iş yerini kapatanlar, kirada olduğu için çıkanlar oldu ve bazı işletmeler boş kaldı. İnsanlar doğal olarak tedirgin. Çünkü biz burada, heyelan alanının hemen önünde çalışıyoruz".

Esnaf, yetkililerden kalıcı ve güvenli bir çözüm beklediklerini belirtiyor; mevcut çatlakların takibi ve bölge için kapsamlı bir müdahale talep ediliyor.

GÜMÜŞHANE’DE SANAYİ SİTESİNDE YAŞANAN HEYELANIN ARDINDAN YAPILAN İSTİNAT DUVARLARINDA ÇATLAKLAR...

GÜMÜŞHANE’DE SANAYİ SİTESİNDE YAŞANAN HEYELANIN ARDINDAN YAPILAN İSTİNAT DUVARLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU, SANAYİ ESNAFI YENİDEN TEDİRGİN OLDU.

GÜMÜŞHANE’DE SANAYİ SİTESİNDE YAŞANAN HEYELANIN ARDINDAN YAPILAN İSTİNAT DUVARLARINDA ÇATLAKLAR...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de 4 bin 500 Yıllık Kurutulmuş Meyveler: Elma, Üzüm ve Kızılcık
2
Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası
3
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
4
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
5
Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle 20 Uluslararası, 4 Ulusal Seviyede Aranan Suçlu Türkiye’ye Getirildi
6
Rıfat Ilgaz anısına sempozyum ve Yılın Yazarı Öykü Ödülü Nilüfer’de verildi
7
Malazgirt'te Dev Yaban Domuzu Sürüsü Nurettin Köyü'nde Görüntülendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama