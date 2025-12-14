Gümüşhane Sanayi Sitesi'nde Heyelan Sonrası İstinat Duvarlarında Çatlaklar

Gümüşhane’nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde geçen Ağustos ayında meydana gelen heyelanın ardından inşa edilen istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. Oluşan yeni çatlaklar, bölgedeki esnafın tedirginliğini yeniden artırdı.

Heyelanın öncesinde bölgede oluşan çatlakları fark eden esnafın ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçmiş; heyelan riski nedeniyle 25 iş yeri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Heyelanın, bölgenin üst kısmında bulunan su deposundaki kaçaklardan kaynaklandığı iddia edilmişti.

Heyelan sonrası yapılan çalışmalar kapsamında riskli alanlara belediye tarafından istinat duvarları inşa edildi. Ancak aradan geçen sürede bu duvarlarda da çatlaklar meydana geldi ve yeni çatlakların ortaya çıkması sanayi sitesindeki endişeyi yeniden artırdı.

Esnafın Görüşü

Yeniden heyelan yaşanabileceği korkusuyla tedirgin olan bazı sanayi esnaflarının iş yerlerini taşıdığı öğrenildi. Aylardır süren belirsizlik nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren esnaflar, yetkililerden kalıcı ve güvenli bir çözüm beklediklerini ifade etti.

"Heyelanlı alanın hemen önünde çalışıyoruz ve tedirginiz"

Sanayi sitesinde esnaflık yapan Okan Çakmak, "Yaklaşık 3 ay önce, işletmemizin önünde bulunan istinat duvarı dağdan gelen heyelan nedeniyle çöktü ve bu süreçte işletmemiz kapatıldı. Daha sonra heyelanlı alanın boşaltılması ve ön kısma istinat duvarı yapılmasının ardından işletmemizin yeniden faaliyete geçmesine izin verildi. Ancak buradaki çalışmalar tam anlamıyla tamamlanmış değil. Yol çalışmaları ve dağın içinden geçtiği söylenen suyun tahliyesi gibi işlemler henüz bitmedi. Bu nedenle yaşadığımız mağduriyet tam olarak giderilmiş değil. Ön tarafta işletmemizin önüne bir istinat duvarı yapıldı, dağın üst kısmına da yeniden bir duvar inşa edildi. Dağda şu an yeniden bir hareketlilik olup olmadığını teknik olarak bilemem; bunu yetkililer ve mühendisler daha iyi değerlendirecektir. Ancak gözle görülebilen bir çatlak var. Hareket olup olmadığını bilmiyorum ama bu çatlağı görmek insanı ister istemez tedirgin ediyor. Çatlak, işletmemizin tam karşı kısmında bulunuyor. Üst taraftaki istinat duvarı yapıldıktan sonra, dağın orta kısmında bir çatlak oluştu. Daha sonra bu durumu önlemek amacıyla ön tarafa da bir duvar yapıldı. Şu an bu çatlağın ilerleyip ilerlemediğini bilmiyoruz ancak gözle görülür şekilde mevcut. Bu durum ister istemez tedirginlik oluşturuyor. ‘Yeniden heyelan olur mu, işletmeler tekrar kapatılır mı?’ endişesi yaşıyoruz. Sonuçta biz buradan ekmek yiyoruz. Bu süreçte bazı esnaf arkadaşlarımız mağdur oldu; iş yerini kapatanlar, kirada olduğu için çıkanlar oldu ve bazı işletmeler boş kaldı. İnsanlar doğal olarak tedirgin. Çünkü biz burada, heyelan alanının hemen önünde çalışıyoruz".

Esnaf, yetkililerden kalıcı ve güvenli bir çözüm beklediklerini belirtiyor; mevcut çatlakların takibi ve bölge için kapsamlı bir müdahale talep ediliyor.

