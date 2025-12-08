DOLAR
Adana'da Bisikletli 12 Yaşındaki Çocuğa Darp: Saldırı Anı Cep Telefonunda

Adana Çukurova'da bisiklet süren 12 yaşındaki Ç.A.D., dün öğle 12.30'da Toros Mahallesi 78190 sokakta darp edildi; anlar cep telefonuna yansıdı, aile şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:04
Olayın Detayları

Olay, dün öğle 12.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78190 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki Ç.A.D., bir şahsın saldırısına uğradı.

Bu sırada küçük çocuğun arkadaşı kaçıp o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde saldırı anı yer aldı.

Bir süre sonra saldırganın bıraktığı çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile, darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

