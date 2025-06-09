Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşinin Otomobilini Çaldığı İddiasıyla Şikayetçi Oldu

Olayın Gelişimi

Adana'da 36 yaşındaki öğretmen Burcu K, boşanma aşamasındaki eşi B.K. tarafından otomobilinin çalındığı iddiasıyla şikayette bulundu. Polis, olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Korkunç İddialar

Burcu K, 3 Şubat 2023 tarihinde B.K. ile evlendi ve kısa bir süre sonra hamile kaldı. Ancak, çocuk beklediği süreçte eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü. Boşanma davası açma kararı alan Burcu K, B.K.'nin kendisini tehdit ettiğini belirterek birçok kez uzaklaştırma kararı da aldırdığını ifade etti.

Otomobilin Çalınma Anı

Boşanma sürecinde, Burcu K, 19 aylık kızını 7 Haziran tarihinde adliyeye götürdü. Adliye içinde yapılan pedagog ve polis eşliğindeki görüşme sırasında, lavaboya gittiği esnada B.K.'nin çantasından otomobilinin anahtarını aldığı iddia edildi. Burcu K, bu durumun ardından otomobilinin çalındığını fark ederek Akıncılar Polis Merkezi'ne başvurdu.

Burcu K'nin Açıklamaları

Burcu K, gazetecilere verdiği demeçte, evlendikten sonra yaşadığı psikolojik ve fiziksel şiddeti anlattı. Hükümetin kendisini ve çocuklarını korumasını isteyen Burcu K, otomobilinin bulunarak kendisine teslim edilmesini istedi. "Hayatımı zorlaştıran, aracımı da kaçıran bu adamdan şikayetçiyim. Bir an önce boşanmak istiyorum," diyerek yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Adana'da polis, boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 36 yaşındaki öğretmen Burcu K. (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.