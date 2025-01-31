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Adana'da Çalışma Alanında Çukura Düşen Otomobilde 5 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, yol çalışması sırasında açılan çukura düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:45
Adana'da Çalışma Alanında Çukura Düşen Otomobilde 5 Yaralı

Adana'da Çalışma Alanında Çukura Düşen Otomobilde 5 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalışma yapılan yolda açılan çukura düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay, Kadirli-Kozan kara yolu Çukurköprü mevkisinde meydana geldi. Sadık E. yönetimindeki 31 ARU 084 plakalı otomobil, yol çalışmasının yapıldığı alanda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda açılan çukura düştü.

Kazada Yaralananlar

Kazada otomobilde bulunan Mevlüde Ekinci, Remziye Ekinci, Kudret Karalar, Hüsne Demirkan ve Rındiye Karakuzu yaralandı. Olayın ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Tarım işçisi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalışma yapılan yolda açılan çukura düşen otomobildeki 5 kişi...

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalışma yapılan yolda açılan çukura düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalışma yapılan yolda açılan çukura düşen otomobildeki 5 kişi...

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalışma yapılan yolda açılan çukura düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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