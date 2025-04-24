Adana'da Ciple Motosiklet Çarpıştı: İki Kişi Ağır Yaralı

Adana'da Ciple Motosiklet Kazası
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafikteki kaza, iki gencin hayatını tehlikeye attı. Kozan-İmamoğlu kara yolunda 01 KY 136 plakalı cipin, motosikletle çarpışması sonucu S.K. (21) ve H.C.S. (22) ağır yaralandı.
Kaza Anı ve Müdahale
Kaza, ___________ tarihinde saat _______ sularında gerçekleşti. Çarpışmanın ardından motosiklet yola savrulurken, kaza yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların Durumu
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ciple motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ciple motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.